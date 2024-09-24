الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة عدن يوم الخميس القادم، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى الـ 62 لثورة 26 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها أن هذه الإجازة تأتي إستناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

ورفعت وزارتي الإعلام والخدمة اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.