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حزب المؤتمر في صنعاء ينبطح أرضًا للحوثيين ويتبرأ من ثورة 26 سبتمبر ومن يحتفل بها- بيان

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء
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رضخ حزب المؤتمر جناح صنعاء لضغط الحوثيين ودعا من اسماهم أنصاره إلى عدم المشاركة في الاحتفالات الشعبية بثورة 26 سبتمبر المجيدة التي تحل ذكراها الـ 62 الخميس القادم.

وقال بيان صادر عن أمانة الحزب في صنعاء، إنها تؤكد حرصها على ماسمتها "وحدة وتماسك الجبهة الداخلية ورفضها المساس بحالة الاستقرار والسكينة العامة".

 البيان دعا المؤتمريين والمؤتمريات وأنصارهم كافة إلى "عدم الإنجرار وراء الدعايات والدعوات والتجمعات المشبوهة التي لن تفيد أحداً" في رسالة ضمنية إلى الدعوات الشعبية للاحتفالات بذكرى الثورة.

واتساقاً مع سردية الحوثي التي تزعم وجود مؤامرة تهدد الأمن والاستقرار، أكد بيان المؤتمر على أن الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية يجب أن تتم وفقاً لما يقره القانون وليس "في الشوارع والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وأعلن الحزب التبرؤ من كل "من يقوم بأعمال تخل بالأمن والاستقرار تحت أي مسمى"، مضيفاً أنه "لا يمثل المؤتمر الشعبي العام وإنما يمثل نفسه".

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