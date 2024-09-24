جديد حملة الحوثيين لقمع المحتفلين بثورة 26 سبتمبر.. اختطاف والد مصور واستهداف مشائخ ووجهاء مديرية السدة في إب

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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اختطفت مليشيا الحوثي والد المصور جهاد اليمني بعد يومين من تصوير نجله فعالية احتفائية بذكرى 26 سبتمبر في إحدى مدارس مديرية العدين بمحافظة إب.

وفي محافظة إب ايضا قالت مصادر محلية لمأرب برس ان ثلاثة من وكلاء المحافظة الخاضعة للحوثيين، وقيادات عسكرية وأمنية حوثية، اجتمعوا بالمشائخ والوجهاء في مديرية السدة، مسقط راس قائد ثورة 26 سبتمبر علي عبدالمغني، وذلك بهدف الضغط عليهم بعدم الاحتفال بعيد ثورة 26 سبتمبر.

وتستمر مليشيا الحوثي في حملات اختطاف واسعة منذ ايام في عدة محافظات منها إب، بسبب دعوات للاحتفاء بثورة 26 سبتمبر.

وقبل ايام اختطفت المليشيات عدد من الشباب في مديرية السدة على خلفية الاحتفال بثورة سبتمبر المجيدة، واخرين في المشنة ومناطق مختلفة في إب.

في ذات السياق منظمة ميون لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024م، أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، اختطفت أكثر من 270 مدنياً في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بينهم صحفيون وتربويون وناشطون بسبب كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنوا خلالها عزمهم الاحتفال باليوم الوطني الـ62 لثورة الـ26 سبتمبر.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الجماعة المدعومة إيرانيًا سخرت وزارة داخليتها بكافة قطاعاتها، وأجهزتها القمعية لترهيب المدنيين وقمعهم وفرض سيطرتها بالقوة وإسكات أي صوت معارض أو منتقد لممارساتها.