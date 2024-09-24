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وتطورات في معارك جديدة وقاصمة … وقنبلة جوية روسية تفتك على 40 عسكريا من القوات الأوكرانية بمنطقة كوبيانسك

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 40 من عناصرها بقصف جوي روسي بقنبلة من طراز ODAB-1500 على نقطة انتشار مؤقتة للعدو في منطقة كوبيانسك.

 ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لغارة جوية قام بها طاقم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، باستخدام قنبلة من طراز ODAB-1500 على نقطة انتشار مؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة المركز السكني كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

 ووفقا للوزارة الروسية، أسفرت الضربة الجوية عن مقتل ما يصل إلى 40 من المسلحين الأوكرانيين وتدمير عدة قطع من المعدات العسكرية.

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