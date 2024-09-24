الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا ويداهم منازل ويعتقل فلسطينيين

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 267

نفذ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بمحافظات في الضفة الغربية المحتلة، وداهم منازل واعتقل فلسطينيين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة طمون قرب طوباس (شمال شرق)، واليامون ويعبد قرب جنين، ومدينة نابلس (شمال)، ومدينة رام الله (وسط)، ومخيم العروب وبلدة إذنا بمحافظة الخليل (جنوب)، وعدة بلدات أخرى بالضفة.

وأشاروا إلى أن اشتباكا مسلحا وقع بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة طمون. وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية داهمت عددا من المنازل، واعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل.

وفي بلدة اليامون قرب جنين، اندلع اشتباك مسلح بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين، وسط سماع أصوات انفجارات بين الحين والآخر، وفق مصادر محلية.

وذكر مكتب "نادي الأسير الفلسطيني" في جنين، في بيان وصل الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 5 مواطنين بينهم اثنان في اليامون و3 من بلدة يعبد.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، وداهم عدة أحياء فيها، واعتقل عددا من الفلسطينيين بحسب مصادر محلية.

وفي رام الله داهم الجيش الإسرائيلي منازل فلسطينية في أحياء المصايف وميدان المنارة وعين مصباح. كما اقتحمت قوات إسرائيلية عددا من البلدات الفلسطينية في الضفة بحسب مصادر محلية للأناضول.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية