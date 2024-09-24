النفط يرتفع وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط وعاصفة أمريكية تقرير أممي :واردات القمح إلى الحديدة تنخفض 54 % منذ الضربة الإسرائيلية وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية والفرنسية ان ميناء الحديدة هو بوابة إيران لتهريب الأسلحة والخبراء للحوثيين الذكاء الاصطناعي يحيي أيقونات الفن السعودي أكبر تحالف طيران في العالم يعلن تعليق الرحلات إلى بيروت أمريكا تتبنى اتهاما خطيرا لروسيا بخصوص دعم الحوثيين عسكريًا في اليمن منتدى أكاديميي تهامة يعقد ندوة علمية بمناسبة إشهاره بعنوان أكاديميو تهامة: الواقع والمأمول العليمي لمحمود عباس: رغم ظروف الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية تبقى فلسطين قضيتنا الرئيسية الريال اليمني يفقد 26% من قيمته وتحذير من تراجع أكثر للعملة شاهد.. مأرب تحتفي بثورة 26 سبتمبر بعروض كشفية رائعة
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤثر الصراع المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن احتمالات تأثير عاصفة مدارية على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمب/ر تشرين الثاني 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة مسجلة 74.11 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 70.61 دولار.
وأغلق الخامان على انخفاض الاثنين وسط مخاوف بشأن الطلب. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان الاثنين
قالت السلطات اللبنانية إنها قتلت 492 شخصا وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثا مواقع آمنة وذلك في أعنف يوم تشهده البلاد منذ عقود. ويراقب المتعاملون أيضا الطقس.
ويواجه ساحل الخليج في الولايات المتحدة خطر اجتياح إعصار بحلول نهاية الأسبوع