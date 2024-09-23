وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية والفرنسية ان ميناء الحديدة هو بوابة إيران لتهريب الأسلحة والخبراء للحوثيين الذكاء الاصطناعي يحيي أيقونات الفن السعودي أكبر تحالف طيران في العالم يعلن تعليق الرحلات إلى بيروت أمريكا تتبنى اتهاما خطيرا لروسيا بخصوص دعم الحوثيين عسكريًا في اليمن منتدى أكاديميي تهامة يعقد ندوة علمية بمناسبة إشهاره بعنوان أكاديميو تهامة: الواقع والمأمول العليمي لمحمود عباس: رغم ظروف الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية تبقى فلسطين قضيتنا الرئيسية الريال اليمني يفقد 26% من قيمته وتحذير من تراجع أكثر للعملة شاهد.. مأرب تحتفي بثورة 26 سبتمبر بعروض كشفية رائعة عاجل: 500 قتيل وجريح في أكثر من 350 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم ''صور'' منتخبنا يستعد لتيمور الشرقية في مستهل مشواره في تصفيات آسيا للشباب.. توقيت المباراة
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم الإثنين، استمرار النظام الايراني في تهريب الأسلحة والخبراء العسكريين الى جماعة الحوثي عبر ميناء الحديدة غرب البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري مع الملحق العسكري البريطاني العقيد جوناثان فريم والملحق العسكري الفرنسي المقدم جونيد جوده كلا على حده.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاءين ناقشا مستجدات الأوضاع العسكرية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب.
وأضافت أنه جرى استعراض مستجدات الاوضاع الميدانية في ظل اعتداءات جماعة الحوثي على مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة، واستمرار هجماتها على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت وزير الدفاع الى تنامي التخادم والتعاون بين جماعة الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في محاولة لاستهداف القوات المسلحة واقلاق السكينة في المناطق المحررة.
وشدد الفريق الداعري على ضرورة دعم قدرات القوات المسلحة بما يمكنها من اداء مهامها ومسؤولياتها كشريك فاعل في تحقيق الأمن البحري ومكافحة الإرهاب