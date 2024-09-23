الذكاء الاصطناعي يحيي أيقونات الفن السعودي

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احتفلت "بيلبورد عربية" باليوم الوطني السعودي الـ94، بإعادة إحياء أغنية "يا سعودي" للفنانة السعودية عتاب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وأتت هذه اللفتة الفنية بحسب "بيلبورد" لإحياء الأغنية في العصر الرقمي لتحاكي ذائقة المعجبين القدامى والجدد.
وبحسب "بيلبورد" أعيد إنتاج الأغنية وتجديدها على يد خبراء موسيقيين، من دون المساس بأصالة الفن واللحن والكلمات.
ووفقاً لما ذكرته "بيلبورد" فجاء اختيار هذه الأغنية على وجه التحديد لأنها لم تحظَ بنفس المستوى من الشهرة كما الأغاني الأخرى للفنانة، برغم ما تمثّله من أهمية موسيقية وثقافية ووطنية.
وعلى غرار "يا سعودي" أنتج المخرج السعودي حسام يحيى الزهراني، مقطع فيديو مبتكر، يجمع بين الفنانين الراحلين طلال مداح وأبوبكر سالم، في ديو غنائي، بتقنية الذكاء الاصطناعي.
ويمزج الفيديو بين أغنيتي "وطني الحبيب"، التي غناها مداح في ستينيات القرن الماضي، و"يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم، وتعود لأواخر السبعينيات، وكلاهما من أشهر الأغاني الوطنية السعودية