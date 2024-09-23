أكبر تحالف طيران في العالم يعلن تعليق الرحلات إلى بيروت

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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قالت مجموعة لوفتهانزا ( لوفتهانزا واحدة من الخمسة المؤسسين لتحالف ستار، أكبر تحالف طيران في العالم ) الاثنين إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر\تشرين الأول المقبل بينما ستظل الرحلات إلى بيروت معلقة حتى 26 من الشهر نفسه.

وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة وستجري مزيدا من التقييم للوضع في الأيام المقبلة.

وفي آخر المستجدات قال وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحفي إن 274 شخصا على الأقل، بينهم 21 طفلا و31 امرأة، استشهدوا وأصيب 1024 في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الاثنين 23\9\2024.

وفي آخر المستجدات أعلن حزب الله، الاثنين، أنه قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.

وجاء في بيان الحزب: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 23-09-2024 المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ”.

كما قصف حزب الله بالصواريخ، مجمعا للصناعات العسكرية الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال)، وذلك للمرة الثانية منذ بدء المواجهات الراهنة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره أطلقوا عشرات الصواريخ على مجمع الصناعات العسكرية لشركة رافائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا.

كما استهدفت الصواريخ المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد (شمال).

من ناحية ثانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل ستواجه “أياما صعبة” في الوقت الذي تكثف فيه الضربات على حزب الله في جنوب لبنان، ودعا الإسرائيليين إلى الحفاظ على وحدتهم مع استمرار الحملة.

وأضاف في رسالة بعد تقييم الوضع في مقر للجيش داخل تل أبيب “وعدت بأننا سنغير التوازن الأمني ​​وتوازن القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نفعله