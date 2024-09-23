أمريكا تتبنى اتهاما خطيرا لروسيا بخصوص دعم الحوثيين عسكريًا في اليمن

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صعدت الإدارة الأمريكية من لهجتها تجاه الحكومة الروسية بخصوص تعاونها مع المليشيا الحوثية في اليمن.
حيث جددت الولايات المتحدة الأمريكية، رسميًا، اتهامها لروسيا بدعم عصابة الحوثي التابعة لإيران، عسكريًا في اليمن.
جاء ذلك في تصريحات جديدة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال ندوة نظمّها معهد دول الخليج في واشنطن.
وقال المبعوث الأمريكي، أن موسكو تزيد محاولة تواصلها مع الحوثيين خصوصًا في الجانب العسكري، مؤكدة أنها تواصلت مع حلفائها في المنطقة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك توجهًا داخل الحكومة الأمريكية لزيادة الضغوط على الحوثيين مستقبلًا.
وأكد أن هناك حكومة شرعية يمنية واحدة وأغلب الدول تعترف بها، منوهًا إلى أن "لا حل عسكري باليمن" وأن واشنطن لا تريد العودة إلى الحرب ولو مؤقتًا.
وسبق وأن اتهمت واشنطن، موسكو بدعم الحوثيين عسكريًا، في حين تحدثت تقارير غربية عن وجود دعم روسي لعمليات الحوثيين ضد السفن الغربية، علاوة على تقارير أمريكية تحدثت عن إمكانية تزوير روسيا للحوثيين بصواريخ بعيدة المدى، إذا ما قام الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ تصل للعمق الروسي