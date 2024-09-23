عاجل: 500 قتيل وجريح في أكثر من 350 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم ''صور''

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اعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى غارات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان إلى 100 وأكثر من 400 جريح.
جيش الاحتلال شن أكثر من 350 غارة على لبنان منذ صباح الاثنين في أعنف موجة قصف منذ 8 أكتوبر 2023.
تقارير اعلامية افادت باستمرار الغارات الاسرائيلية على البقاع وجنوب لبنان حتى اللحظة.
المتحدث باسم جيش الاحتلال قال انهم استهدفوا أكثر من 300 موقع لحزب الله في لبنان.