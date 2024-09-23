منتخبنا يستعد لتيمور الشرقية في مستهل مشواره في تصفيات آسيا للشباب.. توقيت المباراة

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أجرى لاعبو منتخبنا الوطني للشباب عصر اليوم الاثنين بتوقيت أندونيسيا وصباحاً بتوقيت اليمن أولى حصصهم التدريبية على ملعب إيه بي سي فيلد بقيادة مدير الجهاز الفني محمد البعداني ومساعده هيثم الأصبحي ومدرب الحراس محمد جعوان، تحضيرا للمواجهة الأولى بعد غد الأربعاء الساعة 11 صباحا بتوقيت اليمن، أمام منتخب تيمور الشرقية الذي وصل ومنتخب جزر المالديف ليلة أمس إلى العاصمة جاكرتا وينزلان مع منتخبنا الوطني في فندق المريديان.

وركزت التدريبات الأولية على الجوانب البدنية والفنية للارتقاء والوصول للجاهزية والنسبة الموائمة من اللياقة إضافة إلى التأقلم مع الأجواء والطقس الإندونيسي خلال فترة العصر الحارة المصاحبة له بين الحين والآخر كثافة رطوبة ولفحات هواء استوائية.

واجرى المنتخب تدريباته بالكرة التي أقرها الاتحاد الآسيوي لمباريات تصفيات البطولة الآسيوية للشباب.