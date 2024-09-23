حادث مروع.. مقتل لاعبين بعد انقلاب حافلة

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قتل ثلاثة لاعبين وأصيب ستة آخرون في حادث مروع تعرضت له حافلة تقل فريق برازيلي إلى إحدى مباريات كرة القدم الأميركية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن حافلة فريق "كوريتيبا كروكوديلز"، من مدينة كوريتيبا جنوب البرازيل، كانت متجهة إلى ريو دي جانيرو، حيث كان من المقرر أن يلعب في بطولة كرة القدم الأميركية بالبلاد، وتم إلغاء المواجهة بعد الحادث المروع.

وأعلن الفريق عن أسماء اللاعبين الثلاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم دانييل كروس، ولوكاس باروس، ولوكاس باديلها.

وقال فريق كوريتيبا كروكوديلز في بيان، يوم السبت: قلوبنا مثقلة بالحزن، ونطلب من الجميع إرسال صلواتهم، وفي مواجهة هذه المأساة، تركز على جهودنا على دعم أعضاء الفريق وأحبائهم.



وأضاف الفريق: إن قلوبنا تتوجه إلى أسر وأصدقاء كل من شارك في هذا الوقت العصيب. نتمنى لكم القوة ونقدم لكم خالص تعازينا.

وتم نقل المصابين في الحادث إلى المستشفى، فيما أكدت السلطات المحلية أنها ستحقق في أسباب الحادث.

تأتي هذه الحادثة المأساوية بعد أشهر من حادث مروع لحافلة صغيرة أسفر عن إصابة 17 من مشجعي كرة القدم بعد اصطدام العديد من المركبات، إذا كان مشجعي نادي ساوث شيلدز لكرة القدم عائدين من إحدى المباريات عندما انقلبت الحافلة على الطريق.