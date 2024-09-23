أسرع إنترنت في العالم.. 3 دول عربية تتصدر واليمن في ذيل القائمة

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حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في متوسط سرعة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة وفقًا لمؤشر “سبيد تيست” لشهر أغسطس، حيث سجلت سرعة بلغت 398.51 ميجابايت في الثانية بينما جاء اليمن في ذيل القائمة.
قائمة الدول لأسرع إنترنت في العالم
وجاءت قطر في المرتبة الثانية بسرعة 344.34 ميجابايت، وتلتها الكويت في المركز الثالث بمتوسط سرعة 239.83 ميجابايت.
في المرتبة الرابعة، جاءت كوريا الجنوبية بسرعة 141.23 ميجابايت، فيما احتلت هولندا المركز الخامس بسرعة 133.44 ميجابايت.
أما الدنمارك فجاءت في المركز السادس بمتوسط 130.05 ميجابايت، تلتها النرويج في المرتبة السابعة بسرعة 128.77 ميجابايت.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثامن عالميًا بسرعة 122.28 ميجابايت في الثانية، تليها بلغاريا في المرتبة التاسعة بمتوسط 117.64 ميجابايت، ولوكسمبورج في المرتبة العاشرة بسرعة 114.42 ميجابايت.
أما مصر فقد تقدمت مركزًا واحدًا مقارنة بشهر يوليو لتصل إلى المرتبة 91 عالميًا بسرعة 25.65 ميجابايت، وفق ما نقلت جريدة المال المصرية، في المقابل، جاء اليمن في ذيل القائمة بالمرتبة 111 كأبطأ دولة في العالم من حيث سرعة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، بمتوسط سرعة بلغ 7.91 ميجابايت.