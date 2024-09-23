تفاصيل برقية رئيس حزب الإصلاح التي وجهها اليوم إلى بن سلمان

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - الاصلاح نت

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بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، برقية تهنئة، إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة.

وعبر اليدومي عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، وحكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة الغالية، التي وضع الملك المؤسس أسس توحيدها.

وأشار إلى ما قطعته المملكة منذ تأسيسها من أشواط كبيرة وما حققت من تقدم كبير خلال مسيرة ظافرة من الوحدة والاستقرار والنهوض والنماء، لتواصل اليوم طريقها إلى المستقبل بخطوات أكثر ثباتاً ورسوخاً، تحت قيادتها الحكيمة التي عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ومكنتها من تسنم دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية وقضاياها والتصدي للمشاريع المعادية.

وأعرب عن الارتياح الكبير للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين والروابط المتينة المبنية على وشائج الإخاء والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وقال إنها اليوم أكثر رسوخاً برعاية قيادتي البلدين.

وثمن رئيس الهيئة العليا للإصلاح، مواقف المملكة وقيادتها مع اليمن قيادة وشعباً في مواجهة المشروع العنصري الظلامي المتمثل في مليشيا الحوثي، واسناد اليمنيين لاستعادة دولتهم، وكل أوجه الدعم للحكومة والشعب في مختلف المجالات، وهي المواقف التي لن ينساها اليمنيون.

وتمنى اليدومي لولي عهد المملكة موفور الصحة والسعادة، وللمملكة دوام الرخاء والنهوض.



نص التهنئة:

صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد بالمملكة العربية السعودية - رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

تحية طيبة وبعد،،

يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ94 للمملكة، وإلى حكومة وشعب السعودية بهذه المناسبة الغالية، التي وضع الملك المؤسس رحمه الله أسس توحيد هذا البلد الكريم.

لقد قطعت المملكة منذ تأسيسها أشواطاً كبيرة وحققت تقدماً كبيراً خلال مسيرة ظافرة من الوحدة والاستقرار والنهوض والنماء، لتواصل اليوم طريقها إلى المستقبل بخطوات أكثر ثباتاً ورسوخاً، تحت قيادتها الحكيمة التي عززت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ومكنتها من تسنم دورها الريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية وقضاياها والتصدي للمشاريع المعادية.

ونجدها فرصة لنعبر عن ارتياحنا الكبير للعلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين والروابط المتينة المبنية على وشائج الإخاء والقربى والجوار والتاريخ والمصير المشترك، وهي اليوم أكثر رسوخاً برعاية قيادتي البلدين.

كما نثمن كل مواقفكم مع اليمن قيادة وشعباً في مواجهة المشروع العنصري الظلامي المتمثل في مليشيا الحوثي، واسناد اليمنيين لاستعادة دولتهم، وكل أوجه الدعم للحكومة والشعب في مختلف المجالات، وهي المواقف التي لن ينساها اليمنيون.

وإذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، وللمملكة دوام الرخاء والنهوض.

وكل عام وأنتم وشعبكم وبلدكم بخير،،

محمد بن عبدالله اليدومي

رئيـس الهيئـة العليـا للتجمع اليمني للإصلاح