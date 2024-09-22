تربية مأرب توجه بتخصص الاذاعات المدرسية الاربعاء المقبل لثورتي سبتمبر واكتوبر

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وجه مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب،اليوم الأحد تعميما الى مكاتبه في المديريات بتخصيص برامج الاذاعات المدرسية في كافة مدارس المحافظة الحكومية والخاصة، يوم الاربعاء المقبل 24 سبتمبر، للحديث عن ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر.
وشدد التعميم وفقاً لوكالة سبأ الحكومية على ان تظل ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر حاضرة في فقرات الاذاعة المدرسية خلال ايام العام الدراسي، للحديث عن الثورة ورموزها والتغني بثوارها وانجازاتها، والتعريف باهدافها ومبادئها السامية، وكشف بشاعة النظام الامامي الكهنوتي البائد والاستبداد الاستعماري، ونضال الشعب اليمني للحرية والانعتاق، بما يعزز الثقافة الثورية والجمهورية والولاء الوطني لدى اجيال الثورة ويعري النظام السلالي الكهنوتي والاستعمار ومخلفاتهما.