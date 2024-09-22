صحفي يمني يكشف السر من وراء تعطيل الحوثي للانترنت عن محافظة مأرب في هذا التوقيت من كل عام

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يستمر انقطاع خدمة الانترنت عن محافظة مأرب لليوم الثالث على التوالي.
وذكر رئيس تحرير موقع "مأرب برس" الصحفي أحمد عايض في تغريدة له على منصه أكس رصدها، محرر "مأرب برس" بأن كابل الألياف الضوئية بمحافظة الجوف تعرض لعطل متعمد مما تسبب في انهيار خدمة الإنترنت عن محافظة مأرب لليوم الثالث على التوالي .
واوضح عايض بان "وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية لازالت تتجاهل لليوم الثالث اصلاح العطل المصطنع في كابل الألياف الضوئية بمحافظة الجوف.
وتابع :في ذات التوقيت والتاريخ وتحديدا يوم 20 سبتمبر من العام الماضي اقدمت مليشيا الحوثي على اصطناع عطل تسبب في عرقلة عمل الصحفيبن ووسائل الإعلام المناهضة لهم.
وأكد الصحفي أحمد عايض على ان المليشيات تهدف من تلك الأعمال التخريبية التي تزعمها في كابل الألياف الضوئية او عبر استخدام تقنيات " ابطاء وإضعاف خدمة النت " الى اعاقة الجهد الاعلامي بمحافظة مأرب المناهض ليوم النكبة 21 سبتمبر ، وكذالك اعاقة العمل الداعم لثورة 26 سبتمبر كون محافظة مأرب تحتضن مئات الصحفيين والإعلاميين والناشطين ويمثل حضورهم تأثيرا فاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام بكافة اشكالها.