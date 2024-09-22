الجالية اليمنية بمدينة بهليزوين البريطانية تحصد جوائز المراكز الأولى في حفل توزيع جوائز الإلهام السنوي

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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شاركت الجالية اليمنية بمدينة بهليزوين البريطانية في حفل توزيع جوائز الإلهام السنوي للدورة الثانية عشرة، والذي أُقيم في مدينة برمنجهام بهدف تكريم الجمعيات والأشخاص الفاعلين في المجتمع البريطاني لهذا العام 2024 ضمن مشاريع الأعمال التطوعية والإنسانية .

حيث حصلت الجالية اليمنية هذا العام 2024 على جائزة المركز الأول لأفضل إنجاز لرئيس الجالية الأستاذ مروان بكيلي خلال مسيرته الإدارية في الجالية.

أما جائزة المركز الثاني فقد حصدتها الجالية اليمنية كأفضل جالية تطوعية في بريطانيا في مدينة هيلزوين والتي تعمل ضمن منظمات المجتمع المدني

يشار الى ان الجالية اليمنية في مدينة هيلزوين البريطانية تعتبر من أنشط الجاليات اليمنية على مستوى بريطانيا وربما على مستوى الجاليات اليمنية في عموم دول المهجر ، وكثيرا ماتقوم بأعمال تطوعية وإنسانية كبيرة بين أوساط المجتمع البريطاني ناهيك عن جهودها وأعمالها التطوعية والخيرية التي تقوم بها في البلد الأم اليمن وبخاصة في المناسبات والأعياد وشهر رمضان المبارك والتي تشمل الأضاحي والسلل الغذائية والمشاريع الخيرية.

حضر الحفل ممثلين عن مكتب الملك البريطاني تشارلز الثالث ، ورئيس شرطة غرب وسط المملكة المتحدة ، ورؤساء ومحافظي البلديات ، وأعضاء المجلس المحلي وممثلي منظمات المجتمع المدني في بريطانيا ، كما حضر الفعالية الأستاذ / هاشم عبد الجليل رئيس مجلس التنسيق للجاليات اليمنية في بريطانيا و اعضاء واعيان الجالية اليمنية في مدينة هليزوين البريطانية .