الشيخ محمد الخراز يتبرع للمرة الثانية بأرض لمكتب الصحة بمحافظة مأرب والسلطة المحلية تشيد بمواقفه النبيلة وعطائه المستمر

وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية والفرنسية ان ميناء الحديدة هو بوابة إيران لتهريب الأسلحة والخبراء للحوثيين الذكاء الاصطناعي يحيي أيقونات الفن السعودي أكبر تحالف طيران في العالم يعلن تعليق الرحلات إلى بيروت أمريكا تتبنى اتهاما خطيرا لروسيا بخصوص دعم الحوثيين عسكريًا في اليمن منتدى أكاديميي تهامة يعقد ندوة علمية بمناسبة إشهاره بعنوان أكاديميو تهامة: الواقع والمأمول العليمي لمحمود عباس: رغم ظروف الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية تبقى فلسطين قضيتنا الرئيسية الريال اليمني يفقد 26% من قيمته وتحذير من تراجع أكثر للعملة شاهد.. مأرب تحتفي بثورة 26 سبتمبر بعروض كشفية رائعة عاجل: 500 قتيل وجريح في أكثر من 350 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم ''صور'' منتخبنا يستعد لتيمور الشرقية في مستهل مشواره في تصفيات آسيا للشباب.. توقيت المباراة
تبرع اليوم الشيخ محمد أحمد الخراز "رئيس الغرفة التجارية بمأرب" للمرة الثانية خلال شهر بقطعة أرض لمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، وذلك لبناء وحده صحيه.
وقالت مصادر حضرت عملية التسليم لمأرب برس ان الشيخ أحمد الخراز سلم اليوم
أصل بصيرة الأرض وهي معمدة من محكمة مأرب لمدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي، وذلك بحضور وكيل المحافظة عبدالله الباكري والمدير العام المساعد لمكتب المحافظ الاستاذ عبدربه حليس .
وأعرب الوكيل الباكري ومدير عام الصحه عن شكرهم وتقديرهم للشيخ محمد الخراز ومواقفه النبيلة والإنسانية تجاه محافظة مأرب، كما أشادوا بعطائه المستمر.
وفي 8 سبتمبر الحالي تبرع الشيخ محمد أحمد الخراز بقطعة أرض لمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، بهدف
بناءً مركز لعلاج الأورام السرطانيه.
وتقع الارض التي تم تسليمها اليوم شرق المطار بجوار جامع بن سعود في حي روابي مأرب ومساحتها 14*20.