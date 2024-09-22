الشيخ محمد الخراز يتبرع للمرة الثانية بأرض لمكتب الصحة بمحافظة مأرب والسلطة المحلية تشيد بمواقفه النبيلة وعطائه المستمر

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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تبرع اليوم الشيخ محمد أحمد الخراز "رئيس الغرفة التجارية بمأرب" للمرة الثانية خلال شهر بقطعة أرض لمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، وذلك لبناء وحده صحيه.

وقالت مصادر حضرت عملية التسليم لمأرب برس ان الشيخ أحمد الخراز سلم اليوم

أصل بصيرة الأرض وهي معمدة من محكمة مأرب لمدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي، وذلك بحضور وكيل المحافظة عبدالله الباكري والمدير العام المساعد لمكتب المحافظ الاستاذ عبدربه حليس .

وأعرب الوكيل الباكري ومدير عام الصحه عن شكرهم وتقديرهم للشيخ محمد الخراز ومواقفه النبيلة والإنسانية تجاه محافظة مأرب، كما أشادوا بعطائه المستمر.

وفي 8 سبتمبر الحالي تبرع الشيخ محمد أحمد الخراز بقطعة أرض لمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، بهدف

بناءً مركز لعلاج الأورام السرطانيه.

وتقع الارض التي تم تسليمها اليوم شرق المطار بجوار جامع بن سعود في حي روابي مأرب ومساحتها 14*20.