مليشيا الحوثي تبدأ الحرب على ثورة 26 سبتمبر وتباشر بإعتقال من يجاهر بالاحتفال بها

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أقدمت المليشيا الحوثية على اختطاف ناشط إعلامي في محافظة إب (وسط اليمن)، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقال سكان محليون، إن عناصر حوثية بلباس مدني يستقلون سيارة برادو بيضاء، اختطفوا الليلة الماضية، الناشط (محمد عمر الكثيري) من أمام منزله بالجبانة السفلى في مدينة إب القديمة.

من جهته أشار الناشط إبراهيم عسقين، إلى أن اختطاف "الكثيري"، جاء على خلفية منشور كتبه على صفحته بالفيسبوك قبل أيام ـ قبل أن يحذفه لاحقاً ـ أكد فيه أنه: "أنه لن يحتفل بالمولد حتى لايحسب من المنافقين وانه سيحتفل فقط بذكرى ثورة ٢٦سبتمير".

وتزامن اختطاف الكثيري مع حملة اختطافات وتهديدات حوثية لناشطي المحافظة مع حلول شهر سبتمبر الذي يحتفل به اليمنيون بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، حيث اختطفت المليشيا قبل أيام الناشط السياسي رداد الحذيفي، فيما تلقى عدد من الناشطين الإعلاميين اتصالات من عناصر الأمن والمخابرات التابعة للمليشيا تحذّرهم من الاحتفالات بثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وفي نهاية الأسبوع الفائت كشفت مصادر تربوية عن قيام مشرف الحوثيين بالمحافظة بالاجتماع بمديرات مدارس البنات في مدينة إب، وأصدر توجيهات صارمة بمنع إقامة أي احتفالات بثورة سبتمبر المجيدة وهدد المخالفات بإجراءات عقابية