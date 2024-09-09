قطر والصين ..توقيع إتفاقيات تاريخية وضخمة تشمل صناعة 6 ناقلات غاز مسال

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات

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قالت قطر للطاقة إنها وقعت اتفاقية -اليوم الاثنين- مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن يتم بموجبها بناء 6 ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة إضافية من طراز "كيو سي-ماكس".

وسترفع هذه الاتفاقية عدد الناقلات التي طُلبت ضمن برنامج توسعة أسطول قطر للطاقة إلى 128 ناقلة، من بينها 24 ناقلة عملاقة من طراز "كيو سي-ماكس".

ووفق بيان قطر للطاقة، تعدّ هذه السفن -التي ستبنى في حوض هودونغ-جونغوا في الصين المملوك لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن- أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق بسعة تبلغ 271 ألف متر مكعب لكل منها. ومن المتوقع تسليم هذه الناقلات المتطورة بين عامي 2028 و2031، وفق ما ذكر البيان.

بهذا الاتفاق يصبح عدد الناقلات من طراز كيو سي-ماكس التي طلبتها قطر للطاقة 24 ناقلة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 8 مليار دولار (الجزيرة) بهذا الاتفاق يصبح عدد الناقلات من طراز كيو سي-ماكس التي طلبتها قطر للطاقة 24 ناقلة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، "يؤكد توقيع هذه الاتفاقية اليوم الأهمية الإستراتيجية لبرنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والتزامها بالحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي".

وأضاف الوزير "نحن سعيدون للغاية بتعزيز علاقات العمل المتميزة التي تربطنا مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن ومجموعة هودونغ-جونغوا التي تعدّ واحدة من شركات بناء السفن الرائدة في العالم، ونتطلع إلى تسلّم هذه الناقلات المتطورة لتعزيز دورنا في تزويد العالم بالطاقة الأنظف التي يحتاجها من أجل انتقال واقعي وعملي إلى طاقة منخفضة الكربون".

وستضاف ناقلات "كيو سي-ماكس" الست إلى 18 ناقلة أخرى طُلبت أخيرا من أحواض هودونغ-جونغوا.

وبهذا يصبح عدد الناقلات من طراز "كيو سي-ماكس" التي طلبتها قطر للطاقة 24 ناقلة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار.

وستدعم ناقلات "كيو سي-ماكس" قدرة قطر للطاقة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، مع تعزيز التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة البيئية، حسب بيان الشركة