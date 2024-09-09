الفيفا يعلن عن 28 منتخبا منها عربية فقدت آمالها في التأهل لكأس العالم 2026

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_وكالات

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نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين تقريرا عن المنتخبات التي فشلت في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وستشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا، أي أكثر بـ 16 منتخبا مقارنة بالنسخ السبع الأخيرة، وتحديداً منذ عام 1998، بينما تأكد بالفعل خروج 28 منتخبا من سباق التصفيات في القارات الست.

وتتأهل إلى المونديال ثمانية منتخبات بشكل مباشر من قارة آسيا بالإضافة مقعد واحد في الملحق القاري، مقابل تسعة مقاعد مباشرة لقارة أفريقيا بالإضافة إلى مقعد واحد في الملحق القاري.

وبالنسبة للكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): فإنها ستحصل على ستة مقاعد مباشرة بجانب مقعدين في الملحق القاري ، مقابل ستة مقاعد مباشرة لقارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم بجانب مقعد في الملحق القاري.

وتحصل أوقيانوسيا على مقعد واحد مباشر بجانب مقعد واحد في الملحق القاري، في الوقت الذي تحصل فيه قارة أوروبا على 16 مقعدا مباشرا في المونديال.

وبالنسبة للمنتخبات التي تم إقصاؤها بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فهي بنجلادش وبوتان وبروناي وكمبوديا وتايوان وجوام وهونج كونج ولاوس ولبنان وماكاو وجزر المالديف ومنغوليا وميانمار ونيبال باكستان، الفلبين، سنغافورة، سريلانكا وطاجيكستان وتيمور الشرقية وتركمنستان واليمن.

هناك خمسة أدوار تأهيلية في المجمل لتحديد المقاعد الثمانية المباشرة التي مُنحت لآسيا في كأس العالم 2026، مع تأهل منتخب إضافي إلى الملحق القاري.

وفيما يخص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لم يتأكد إقصاء أي منتخب حتى الآن من تصفيات المونديال.

وتتنافس 53 دولة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في ثماني مجموعات تضم كل مجموعة منها ستة منتخبات، ومجموعة واحدة من خمسة منتخبات بعد انسحاب إريتريا، ويتأهل كل متصدر لمجموعته إلى كأس العالم.

وتتأهل أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني إلى دور فاصل لتحديد الممثل الوحيد للقارة في الملحق.

وبالنسبة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، فإن المنتخبات التي تم إقصاؤها هي جزر فيرجن الأمريكية وجزر تركس وكايكوس.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية تحصل على مقاعد تلقائية كونها الدول المضيفة للبطولة، مما يترك ثلاثة مقاعد مباشرة واثنين آخرين محتملين عبر الملحق.

وبالنسبة لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لم يضمن أي منتخب حتى الآن الخروج من تصفيات المونديال بشكل رسمي. وبدأت تصفيات أمريكا الجنوبية في السابع من أيلول/سبتمبر 2023، وسوف تنتهي في سبتمبر 2025. تتنافس عشرة منتخبات في نظام دوري واحد، حيث تلعب ضد بعضها البعض ذهاباً وإياباً.

المنتخبات التي ستحتل المراكز الستة الأولى سوف تتأهل مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتأهل المنتخب صاحب المركز السابع إلى الملحق.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يتأكد بشكل رسمي حتى الآن خروج أي منتخب من تصفيات المونديال، نظرا لأن التصفيات لم تبدأ بعد، وستنطلق في مارس 2025، وستنتهي في مارس 2026.

الدور الأول سيتبع شكلاً مألوفاً، حيث سيتم تشكيل 12 مجموعة مكونة من أربع أو خمسة منتخبات، وسيضمن المتصدرون في كل مجموعة مقاعدهم في كأس العالم، ولتحديد المراكز الأربعة المتبقية في القارة العجوز، سيتم إقامة بطولة فاصلة مكونة من 16 منتخباً، وهم 12 منتخباً حصلوا على المركز الثاني في مجموعاتهم خلال الدور الأول، وأربعة منتخبات أخرى يملكون أفضل تصنيف في دوري الأمم الأوروبية.

وبالنسبة لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم فإن المنتخبات التي تم إقصاؤها هي جزر كوك وتونجا وساموا الأمريكية للمرة الأولى على الإطلاق، ستضمن أوقيانوسيا مقعداً في كأس العالم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مقعد آخر عبر الملحق القاري.

وأقيم الدور الأول من التصفيات في سبتمبر 2024، والذي شمل تواجد المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفاً في القارة، بعد ذلك، سيتم لعب الدور الثاني الذي يتضمن مجموعتين، تحتوي كل مجموعة على أربعة منتخبات.

أما الدور الثالث والأخير سيلعب بين أربعة منتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي، وهو الدور الذي سيحدد ممثل أوقيانوسيا في كأس العالم والملحق القاري