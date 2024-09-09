وكيل الخارجية اليمني يلتقي بوكيل وزارة الدفاع السعودية إدارة نادي النصر السعودي تكتب نهاية كاسترو وتضع المتابعين أمام مفاجئة أمطار رعدية متوقع هطولها على 16 محافظة في اليمن توجيه من وزارة الأوقاف في اليمن بشأن خطبة الجمعة القادمة العراقي عدنان درجال يثير غضب الكويتيين.. ماذا قال ولماذا اعتذر؟ إسرائيل تقصف وسط سوريا وحماس تدين بشدة.. ماذا استهدفت طائرات الإحتلال؟ تفاصيل من لقاء الرئيس العليمي مع سفير دولة الإمارات مقاومة الحشاء بالضالع تستعد لتحرير المديرية من مليشيات الحوثي وتخاطب أبناء المنطقة ببيان عاجل بعد 8 سنوات من الجريمة.. محكمة في عدن تقضي بإعدام قتلة الشيخ العدني قصف الإسرائيلي غير مسبوق على سوريا و36 جريحا بحصيلة غير نهائية
التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، اليوم، في العاصمة الكورية سيئول، على هامش مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وكيل وزارة الدفاع السعودي للشؤون الاستراتيجية اللواء الركن سلمان الحربي .
جري خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون المشترك، والسُبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
واشاد الوكيل بجاش، بالدعم المتواصل الذي يُقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لليمن في شتى المجالات، والذي يعكس الروابط التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
من جانبه اكد وكيل وزارة الدفاع السعودي، موقف المملكة الثابت والداعم للقيادة والحكومة الشرعية، ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن.