وكيل الخارجية اليمني يلتقي بوكيل وزارة الدفاع السعودية

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، اليوم، في العاصمة الكورية سيئول، على هامش مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وكيل وزارة الدفاع السعودي للشؤون الاستراتيجية اللواء الركن سلمان الحربي .

جري خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون المشترك، والسُبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

واشاد الوكيل بجاش، بالدعم المتواصل الذي يُقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لليمن في شتى المجالات، والذي يعكس الروابط التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

من جانبه اكد وكيل وزارة الدفاع السعودي، موقف المملكة الثابت والداعم للقيادة والحكومة الشرعية، ولكل ما يضمن امن واستقرار اليمن.