إدارة نادي النصر السعودي تكتب نهاية كاسترو وتضع المتابعين أمام مفاجئة

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 96

استقرت إدارة النصر السعودي على عدم استمرار البرتغالي لويس كاسترو على رأس القيادة الفنية للفريق.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مسؤولي النصر توصلوا لقناعة كاملة بعدم استمرار لويس كاسترو مع الفريق في بقية منافسات الموسم الحالي.

وأضافت أن إعلان إقالة كاسترو سيأتي بعد نهاية مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بديل كاسترو سيكون الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، بعد مفاضلة مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية ذكرت قبل أيام أن هناك انقساما كبيرا في نادي النصر حول مصير كاسترو.

وأوضحت أن سبب الانقسام هو أن كاسترو يجد دعماً كبيراً من مسؤولين في النصر، فيما يرى آخرون بقيادة إبراهيم المهيدب رئيس النادي أن استمراره سيعمق المشكلات الفنية في الفريق.

يذكر أن النصر تعرض لخسارة مديوة على يد الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس السوبر السعودي.

وخاض كاسترو مع النصر 52 مباراة في مختلف المسابقات منذ تعيينه في يوليو/ تموز 2023، وحقق الفوز في 36 مباراة مقابل تلقي 9 هزائم و7 تعادلات.