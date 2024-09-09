أمطار رعدية متوقع هطولها على 16 محافظة في اليمن

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توقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن هطول أمطار رعدية على عدة محافظات خلال الساعات القادمة.
وقال المركز في نشرة تحذيرية ليوم الاثنين، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، لحج، البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار, ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة) وتمتد غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.