آخر الاخبار

وكيل الخارجية اليمني يلتقي بوكيل وزارة الدفاع السعودية إدارة نادي النصر السعودي تكتب نهاية كاسترو وتضع المتابعين أمام مفاجئة أمطار رعدية متوقع هطولها على 16 محافظة في اليمن توجيه من وزارة الأوقاف في اليمن بشأن خطبة الجمعة القادمة العراقي عدنان درجال يثير غضب الكويتيين.. ماذا قال ولماذا اعتذر؟ إسرائيل تقصف وسط سوريا وحماس تدين بشدة.. ماذا استهدفت طائرات الإحتلال؟ تفاصيل من لقاء الرئيس العليمي مع سفير دولة الإمارات مقاومة الحشاء بالضالع تستعد لتحرير المديرية من مليشيات الحوثي وتخاطب أبناء المنطقة ببيان عاجل بعد 8 سنوات من الجريمة.. محكمة في عدن تقضي بإعدام قتلة الشيخ العدني قصف الإسرائيلي غير مسبوق على سوريا و36 جريحا بحصيلة غير نهائية

أمطار رعدية متوقع هطولها على 16 محافظة في اليمن

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 377

توقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن هطول أمطار رعدية على عدة محافظات خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرة تحذيرية ليوم الاثنين، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، لحج، البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار, ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة) وتمتد غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.

إقراء أيضاً
وكيل الخارجية اليمني يلتقي بوكيل وزارة الدفاع السعودية
توجيه من وزارة الأوقاف في اليمن بشأن خطبة الجمعة القادمة
تفاصيل من لقاء الرئيس العليمي مع سفير دولة الإمارات
مقاومة الحشاء بالضالع تستعد لتحرير المديرية من مليشيات الحوثي وتخاطب أبناء المنطق
بعد 8 سنوات من الجريمة.. محكمة في عدن تقضي بإعدام قتلة الشيخ العدني
أميركا تعلن عن ضربات جديدة و تدمّير 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول