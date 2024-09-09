توجيه من وزارة الأوقاف في اليمن بشأن خطبة الجمعة القادمة

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومية الشرعية، بتخصيص خطب الجمعة القادمة للتذكير بقيم ثورة 26 سبتمبر.

ودعت عموم خطباء المساجد، والعلماء والدعاة والمرشدين، إلى إحياء ذكرى الثورة اليمنية 26 سبتمبر، والتذكير بقيمها النبيلة والسامية والتي جاءت ضد الظلم والشرك والخرافة.

وجاء في بيان صادر عن الوزير شبيبه: " انطلاقًا من مسؤولياتنا الدينية والوطنية والإنسانية، واتساقًا مع موجبات النضال ضد طغيان مليشيا الحوثي، ورفض جرائمها وخرافاتها، ومع حلول الذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، يجدر بنا جميعًا التذكير بأهمية هذه المناسبة العظيمة من على مختلف منابر التوجيه والإرشاد، والعمل على تجذير الوعي لدى اليمنيين عامة، بخطر الإمامة وجرائمها، والواجب الديني والإنساني والوطني في التصدي لها، وكشف أباطيلها وتاريخها المظلم الدموي، واستلهام نضالات ثوار سبتمبر وأكتوبر الأبطال والدعوة إلى وحدة الصف والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية وحكومتنا الشرعية، للمضي في معركة التحرير المباركة وإسقاط محاولات عودة الإمامة بنسختها الحوثية الإيرانية، لا سيما وقد انكشف أمرها أمام الجميع وباتت اليوم منبوذة رغم كل البطش والتنكيل والعدوان الذي تمارسه بحق شعبنا اليمني في مناطق سيطرتها".

وارفق البيان خطبة مقترحة بهذه المناسبة الوطنية المهمة، والتي تمثل لحظة فارقة في التاريخ اليمني، حاثًا الخطباء إلى التنوع في الطرح بما يعزز إحياء القيم السامية التي جاءت بها ثورة 26 سبتمبر.