إسرائيل تقصف وسط سوريا وحماس تدين بشدة.. ماذا استهدفت طائرات الإحتلال؟

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وسائل إعلام عبرية سلاح الجو الإسرائيلي، الاثنثن، شن خلال الساعات الماضية خمس غارات على مواقع داخل سوريا، من أبرزها مركز لتطوير أسلحة دمار شامل في مصياف بريف حماة.

وزارة الصحة في سوريا اعلنت مقتل 14 شخصاً وإصابة 43 شخصاً بينهم 6 في حالة خطرة، إثر القصف الصهيوني على مصياف.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية ان القصف الإسرائيلي طال مركز البحوث العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.

من جانبها نقلت رويترز عن مصادر استخباراتية قولها ان مركز عسكري سوري للأبحاث لإنتاج الأسلحة الكيماوية قرب مصياف تعرض للقصف عدة مرات.

ووفق المصادر يُعتقد أن المركز يضم فريقاً من خبراء عسكريين إيرانيين مشاركين في إنتاج الأسلحة.

وأدانت حركة حماس شدة العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية والذي استهدف محيط مدينة مصياف وسط البلاد.

وقالت ان العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك صارخ لسيادتها وللقانون الدولي واستمرار للعربدة التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق دول المنطقة.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية للتصدي للكيان المارق ومواجهة عدوانه المتكرر بحق شعبنا الفلسطيني وأمتنا ومقدساتها.