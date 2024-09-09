إسرائيل تقصف وسط سوريا وحماس تدين بشدة.. ماذا استهدفت طائرات الإحتلال؟ تفاصيل من لقاء الرئيس العليمي مع سفير دولة الإمارات مقاومة الحشاء بالضالع تستعد لتحرير المديرية من مليشيات الحوثي وتخاطب أبناء المنطقة ببيان عاجل بعد 8 سنوات من الجريمة.. محكمة في عدن تقضي بإعدام قتلة الشيخ العدني قصف الإسرائيلي غير مسبوق على سوريا و36 جريحا بحصيلة غير نهائية أرباح رونالدو على يوتيوب تتخطى راتبه مع ريال مدريد بعد الهجوم علية أنقطاع مرور الشاحنات ولا مسافرين بين الضفة والأردن .. تعرف إلى جسر اللنبي ؟ إسرائيل تغلق المنفذ الأخير للفلسطينيين أميركا تعلن عن ضربات جديدة و تدمّير 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثي ضربة مفاجئة وغير محسوبة… الصين تزيل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع
قالت وسائل إعلام عبرية سلاح الجو الإسرائيلي، الاثنثن، شن خلال الساعات الماضية خمس غارات على مواقع داخل سوريا، من أبرزها مركز لتطوير أسلحة دمار شامل في مصياف بريف حماة.
وزارة الصحة في سوريا اعلنت مقتل 14 شخصاً وإصابة 43 شخصاً بينهم 6 في حالة خطرة، إثر القصف الصهيوني على مصياف.
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية ان القصف الإسرائيلي طال مركز البحوث العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.
من جانبها نقلت رويترز عن مصادر استخباراتية قولها ان مركز عسكري سوري للأبحاث لإنتاج الأسلحة الكيماوية قرب مصياف تعرض للقصف عدة مرات.
ووفق المصادر يُعتقد أن المركز يضم فريقاً من خبراء عسكريين إيرانيين مشاركين في إنتاج الأسلحة.
وأدانت حركة حماس شدة العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية والذي استهدف محيط مدينة مصياف وسط البلاد.
وقالت ان العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك صارخ لسيادتها وللقانون الدولي واستمرار للعربدة التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق دول المنطقة.
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية للتصدي للكيان المارق ومواجهة عدوانه المتكرر بحق شعبنا الفلسطيني وأمتنا ومقدساتها.