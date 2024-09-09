تفاصيل من لقاء الرئيس العليمي مع سفير دولة الإمارات

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وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، السفير الاماراتي امام المستجدات ، والدعم المطلوب لتحسين الاوضاع المعيشية، وتعزيز الاصلاحات الاقتصادية، والخدمية على المستويات كافة.
وقالت وكالة سبا ان العليمي استقبل اليوم الاثنين في الرياض، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي.
وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدور الفاعل لدولة الامارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية، فضلاً عن تدخلاتها الاقتصادية، و الانسانية والانمائية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية، والسلام.