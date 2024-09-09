مقاومة الحشاء بالضالع تستعد لتحرير المديرية من مليشيات الحوثي وتخاطب أبناء المنطقة ببيان عاجل

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- الضالع

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دعت المقاومة الشعبية في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوب اليمن أبناء المديرية لتوحيد جهودهم ونبذ الخلافات استعدادا لتحرير المديرية من مليشيا الحوثي.

والحشاء واحدة من مديريات الضالع التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما دمت وقعطبة.

بيان صادر عن مقاومة الحشاء بمحافظة الضالع، طالب أبناء المديرية رص الصفوف وتلافي الأخطاء وتصحيح المسار وإعداد العدة وتوحيد الجهود لاستئناف الكفاح المسلح وتحرير مديريتهم من مليشيات الحوثي متجاوزين الثغرات التي عملت المليشيا على توظيفها واستغلالها في إسقاط مركز المديرية والحيلولة دون تحريرها حتى اليوم.

ولفت البيان الصادر تزامنا مع قرب حلول ذكرى ثورة 26 سبتمبر أن مواقف أبناء مقاومة الحشاء النضالية اليوم هو امتداد لمواقف أجدادهم الأحرار الذين شاركوا مشاركة فاعلة إلى جانب بقية أبطال سبتمبر في الانتصار للثورة ودحر الإمامة".

وأعلنت مقاومة الحشاء باسم جميع مقاوميها وأبطالها وأحرارها نبذ كل الخلافات داخل صفوفها مؤكدة "لن يفرقنا بعد اليوم انتماء حزبي فرابط القربى والدين أقوى من أي انتماء سياسي"؛ منوهة بواحدية موقفهم سلما وحربا وأن سلاحهم مرفوع ضد عدوهم المشترك مليشيات الحوثي الكهنوتية.

وأكدت العمل مع كل الشرفاء الأحرار في الجمهورية اليمنية بكل توجهاتهم وانتماءاتهم من أجل الانتصار لقضيتنا وتحرير أرضنا على طريق استعادة كل شبر في الجمهورية اليمنية من براثن الكهنوت.