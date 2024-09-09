إسرائيل تقصف وسط سوريا وحماس تدين بشدة.. ماذا استهدفت طائرات الإحتلال؟ تفاصيل من لقاء الرئيس العليمي مع سفير دولة الإمارات مقاومة الحشاء بالضالع تستعد لتحرير المديرية من مليشيات الحوثي وتخاطب أبناء المنطقة ببيان عاجل بعد 8 سنوات من الجريمة.. محكمة في عدن تقضي بإعدام قتلة الشيخ العدني قصف الإسرائيلي غير مسبوق على سوريا و36 جريحا بحصيلة غير نهائية أرباح رونالدو على يوتيوب تتخطى راتبه مع ريال مدريد بعد الهجوم علية أنقطاع مرور الشاحنات ولا مسافرين بين الضفة والأردن .. تعرف إلى جسر اللنبي ؟ إسرائيل تغلق المنفذ الأخير للفلسطينيين أميركا تعلن عن ضربات جديدة و تدمّير 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثي ضربة مفاجئة وغير محسوبة… الصين تزيل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع
دعت المقاومة الشعبية في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوب اليمن أبناء المديرية لتوحيد جهودهم ونبذ الخلافات استعدادا لتحرير المديرية من مليشيا الحوثي.
والحشاء واحدة من مديريات الضالع التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما دمت وقعطبة.
بيان صادر عن مقاومة الحشاء بمحافظة الضالع، طالب أبناء المديرية رص الصفوف وتلافي الأخطاء وتصحيح المسار وإعداد العدة وتوحيد الجهود لاستئناف الكفاح المسلح وتحرير مديريتهم من مليشيات الحوثي متجاوزين الثغرات التي عملت المليشيا على توظيفها واستغلالها في إسقاط مركز المديرية والحيلولة دون تحريرها حتى اليوم.
ولفت البيان الصادر تزامنا مع قرب حلول ذكرى ثورة 26 سبتمبر أن مواقف أبناء مقاومة الحشاء النضالية اليوم هو امتداد لمواقف أجدادهم الأحرار الذين شاركوا مشاركة فاعلة إلى جانب بقية أبطال سبتمبر في الانتصار للثورة ودحر الإمامة".
وأعلنت مقاومة الحشاء باسم جميع مقاوميها وأبطالها وأحرارها نبذ كل الخلافات داخل صفوفها مؤكدة "لن يفرقنا بعد اليوم انتماء حزبي فرابط القربى والدين أقوى من أي انتماء سياسي"؛ منوهة بواحدية موقفهم سلما وحربا وأن سلاحهم مرفوع ضد عدوهم المشترك مليشيات الحوثي الكهنوتية.
وأكدت العمل مع كل الشرفاء الأحرار في الجمهورية اليمنية بكل توجهاتهم وانتماءاتهم من أجل الانتصار لقضيتنا وتحرير أرضنا على طريق استعادة كل شبر في الجمهورية اليمنية من براثن الكهنوت.