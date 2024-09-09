بعد 8 سنوات من الجريمة.. محكمة في عدن تقضي بإعدام قتلة الشيخ العدني

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قضت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة في العاصمة عدن اليوم الاثنين بإعدام شخصين مدانين باغتيال الشيخ عبدالرحمن مرعي العدني، مؤسس مركز دار الحديث في منطقة الفيوش.
و اغتيل الشيخ العدني في 28 فبراير 2016.
وقضى منطوق الحكم بإدانة كل من محمد علي عبدالله الأصبحي وخالد علي سالم الأصبحي، ومعاقبتهما بالإعدام حداً وفقاً لما ورد في قرار الاتهام.