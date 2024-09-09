قصف الإسرائيلي غير مسبوق على سوريا و36 جريحا بحصيلة غير نهائية

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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نقلت وكالة "سانا" الاثنين عن مدير المشفى الوطني في مصياف فيصل حيدر تأكيده ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 16 قتيلا و36 جريحا حالة بعضهم حرجة، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على منطقة مصياف في سوريا استهدفت "مركزا إيرانيا لبحوث تطوير وإنتاج الأسلحة".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه "يعتقد أن منطقة مصياف الواقعة غرب حماة تستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها. وفي السنوات الأخيرة، كانت هدفا متكررا لهجمات نسبت على نطاق واسع إلى إسرائيل".

وتزعم الصحيفة أن "المبنى يضم مركز البحث العلمي والتطوير، المعروف باسم CERS أو SSRC، والذي تدعي إسرائيل أن القوات الإيرانية تستخدمه لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة".

وكان مصدر عسكري سوري قال إنه "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى".

وانتشرت مشاهد تظهر لحظة سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية على محيط مركز البحوث العلمية في منطقة الزاوي واندلاع الحرائق.

كما أكدت وسائل إعلام سورية محلية وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين والشبكة الكهربائية على طريق عام مصياف وادي العيون بريف حماة الغربي.

ولاحقا، أعلن مدير المشفى الوطني في مصياف أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح بعضهم بحالة حرجة"، إلا أن الحصيلة ارتفعت صباح هذا اليوم، لتسجل 16 قتيلا وعشرات الجرحى بينهم حالات خطرة