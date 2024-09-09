أرباح رونالدو على يوتيوب تتخطى راتبه مع ريال مدريد

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ما زال النجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، يتابع نجاحه داخل وخارج الملعب، وخاصة في مجال الإعلام.

وأطلق "الدون" منذ عدة أسابيع قناة عبر موقع "يوتيوب"، تحت مسمى (UR CRISTIANO)، بهدف التواصل مع متابعيه وعشاقه، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر "بودكاست".

وحققت قناة رونالدو، أرقاما قياسية خلال وقت قياسي بعد أن تخطت قناته حاجز الـ14 مليون مشترك في أول 24 ساعة، ليتمكن من حسم دروع الـ100 ألف والمليون والـ10 مليون مشترك في يوم واحد.

وحتى تاريخ كتابة الخبر، قاربت قناة "صاروخ ماديرا" على تخطي حاجز الـ60 مليون مشترك، بعد أقل من 3 أسابيع على افتتاح القناة.

وبحسب التقرير الذي نشره حساب " TCR" على منصة "إكس"، والمهتم بمتابعة أخبار النجم البرتغالي، فإن أرباح رونالدو، من موقع "يوتيوب" ستصل إلى 20 مليون دولار، بنهاية العام.

وعلى هذا ستكون أرباح رونالدو البالغ 39 عاما، من يوتيوب متساوية تقريبا مع راتبه السنوي عندما كان لاعبا مع ريال مدريد، مع العلم أن أرباح "يوتيوب" كانت في الثلث الأخير من العام، عكس راتبه مع الفريق الإسباني، الذي كان على مدار العام بأكمله.

وفي تقرير سابق لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ذكر أن المعدل القياسي الحالي الذي يدفعه يوتيوب هو حوالي 6 دولارات لكل ألف مشاهدة.

ومنذ بدء تشغيل قناته نشر كريستيانو نحو 20 فيديو تجاوز مجموع مشاهداتها الـ177 مليون مشاهدة، وفق هذه الإحصائيات يمكن تقدير الإيرادات بين 1,200 و6 آلاف دولار لكل مليون مشاهدة.

ويذكر أن النجم البرتغالي يخوض حاليا موسمه الثالث مع فريق النصر السعودي بعد انضمامه إليه في عام 2023 بصفقة انتقال مجانية عقب إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد