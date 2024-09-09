إسرائيل تغلق المنفذ الأخير للفلسطينيين

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 131

أحكمت إسرائيل الحصار على الفلسطينيين، أمس، بإعلانها إغلاق جسر أللنبي من جهتها (والمعروف أردنياً بالملك حسين) الواصل بين الضفة والأردن، الذي كان المنفذ الأخير للفلسطينيين، خصوصاً من سكان الضفة الغربية للعبور خارج بلادهم.

وعقب هجوم مسلح نفذه سائق شاحنة أردني، أمس، أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين على معبر أللنبي، أعلنت إسرائيل إغلاقه رغم أنه الوحيد المسموح للفلسطينيين باستخدامه، كما قررت إغلاق معبرين بريين آخرين مع الأردن هما: الشيخ حسين شمالاً، ووادي عربة جنوباً.

في أريحا بالضفة بعدما مُنعوا من السفر، وعلى الجانب الأردني من المعبر تكدس آلاف آخرون لا يستطيعون العودة إلى الضفة.

وفي أول تعقيب له على الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه «من دون السيف لا يمكن العيش في الشرق الأوسط»، متهماً إيران بمحاصرة إسرائيل بـ«آيديولوجيا دموية».

بدورها، قالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات الأوليّة في الحادث أكدت أن منفذه مواطن أردني اسمه ماهر الجازي، وكان عبر الجسر سائقاً لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة، وأفادت بأن النتائج الأوليّة تشير إلى أنه «عمل فردي»، ويجري التنسيق لتسلم جثمان المنفذ