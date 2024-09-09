أميركا تعلن عن ضربات جديدة و تدمّير 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثي ضربة مفاجئة وغير محسوبة… الصين تزيل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع أكبر هجوم بالمسيرات شنته الدعم السريع على مدينة استراتيجية في السودان ومصادر تكشف التفاصيل أرقام مخيفة وغير متوقعة .. الصحة العالمية تكشف عن حصيلة قتلى الصراع في السودان تصريحات لقائد الحرس الثوري تكشف الدوافع الحقيقية للهجمات الحوثية على السفن التجارية - مسؤول حكومي يوجه تحذيراً للمجتمع الدولي أبو عبيدة يعلق على العملية البطولية التي نفذها المواطن الأردني وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة الرئيس الإيراني بأول زيارة خارجية له بعد انتخابه يختار دولة عربية الجيش الأمريكي يتحدث عن تدميره لـ 5 أهدف حوثية الفريق بن عزيز : القوات المسلحة باتت اليوم أكثر قوة وصلابة في مواجهة تنظيم مليشيات الحوثي ومشروعها التدميري الكشف عن كارثة غير مسبوقة تتكتم عليها المليشيات في مناطق سيطرتها
بعدما أعلنت مليشيات الحوثي، السبت الماضي، إسقاط طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب، جاء الرد الأميركي.
فقد ذكرت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، أنها دمرت 3 طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعة للحوثي.
وأكدت أن العملية تمت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لوكالة "رويترز".
جاء هذا بعدما أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي مساء السبت، أن الجماعة الحوثية أسقطت طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب.
وأضاف في بيان يومها، أن هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع التي تنجح جماعة الحوثية في إسقاطها. أما الطائرة التي تم إسقاطها بحسب الحوثيين فهي طائرة استطلاع من طراز "إم كيو-9 ريبر".