أميركا تعلن عن ضربات جديدة و تدمّير 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثي

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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بعدما أعلنت مليشيات الحوثي، السبت الماضي، إسقاط طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب، جاء الرد الأميركي.

فقد ذكرت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، أنها دمرت 3 طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعة للحوثي.

وأكدت أن العملية تمت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لوكالة "رويترز".

جاء هذا بعدما أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي مساء السبت، أن الجماعة الحوثية أسقطت طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف في بيان يومها، أن هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع التي تنجح جماعة الحوثية في إسقاطها. أما الطائرة التي تم إسقاطها بحسب الحوثيين فهي طائرة استطلاع من طراز "إم كيو-9 ريبر".