أرقام مخيفة وغير متوقعة .. الصحة العالمية تكشف عن حصيلة قتلى الصراع في السودان

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الصراع الدامي الذي تشهده السودان تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف سوداني في البلاد.
وأضاف أدهانوم غيبريسوس في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن الصراع بالسودان تسبب في أكبر نزوح داخلي للأشخاص بالعالم اليوم، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف السكان في السودان بحاجة ماسة للمساعدات.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 25 مليون نسمة يحتاجون إلى تدخل عاجل في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها.
وشدد غيبريسوس على أن القطاع الصحي في السودان شهد تدهورا كبيرا ولم يعد 70٪ من قطاع الصحة يعمل بسبب ما شهدته تلك الحرب من تخريب ودمار.
وأوضح أن 10 ملايين شخص نزحوا داخليا بالإضافة إلى مليوني لاجئ في الدول المجاورة، مشيرا إلى أن حجم حالة الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع والاستجابة للمعاناة التي سببتها الحرب.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، العالم إلى صحوة إنسانية ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه.
وجدد التأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بمعالجة القضايا الإنسانية والصحية الملحة في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن والنزوح الجماعي والفيضانات والمجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة