أبو عبيدة يعلق على العملية البطولية التي نفذها المواطن الأردني وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة

الإثنين 09 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أشاد المتحدث باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة، بالعملية التي نفذها المواطن الأردني ماهر الجازي باستخدام مسدس صغير على الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة يوم الأحد، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وفي سلسلة منشورات، وصف أبو عبيدة هذه العملية بـ”البطولية والنوعية”، مشيرًا إلى أن “الشهيد الأردني كان “أحد أبطال طوفان الأقصى”. وأضاف أن “مسدس البطل الأردني في نصرة الأقصى وشعبنا كان أكثر تأثيرًا من جيوش كاملة وترسانة عسكرية ضخمة”.

وأكد أن العملية تعكس روح الأمة وتُظهر مستقبل “المقاومة” في إطار طوفان الأقصى، مشيرًا إلى أنها تعد بمثابة “كابوس للكيان الصهيوني”، والذي ينتظر المزيد من “أبطال الأمة”. وأضاف أن ” المجاهدين في غزة أدوا صلاة الغائب على روح الشهيد ماهر الجازي، منفذ عملية معبر الكرامة”.



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام بمقتل ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار وقع عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن العملية نفذت عن قرب وأسفرت عن مقتل المنفذ، الذي كان سائق شاحنة أردني الجنسية، بالإضافة إلى ثلاثة إسرائيليين.