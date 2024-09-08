الرئيس الإيراني بأول زيارة خارجية له بعد انتخابه يختار دولة عربية

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يستعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للقيام بزيارته الخارجية الأولى إلى العراق، والتي ستتم يوم الأربعاء المقبل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” اليوم الأحد. تأتي هذه الزيارة بعد انتخاب بزشكيان رئيساً للبلاد في شهر يوليو الماضي.

ووفقًا لوكالة “إرنا”، يخطط بزشكيان لعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين، ومن المتوقع أن يتم توقيع عدة وثائق تعاونية ومذكرات أمنية بين البلدين خلال هذه الزيارة.

وتُعدّ هذه الزيارة الخارجية الرسمية الأولى للرئيس الإصلاحي بزشكيان، الذي أكد سابقًا أن الأولوية في سياساته الخارجية ستكون لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة لإيران.



وكان السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، قد أشار في نهاية أغسطس الماضي إلى أن زيارة بزشكيان تأتي بناءً على دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وأضاف أن المذكرات التي كان من المقرر توقيعها خلال زيارة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، سيتم توقيعها الآن خلال زيارة بزشكيان.



تعود العلاقات بين إيران والعراق إلى مستويات قوية خلال العقدين الماضيين، حيث تُعتبر إيران شريكًا تجاريًا رئيسيًا للعراق، ولها نفوذ سياسي واسع في بغداد. يسيطر حلفاء طهران العراقيون على البرلمان، وكان لهم دور كبير في اختيار رئيس الوزراء الحالي.



في مارس 2023، وقع البلدان اتفاقًا أمنيًا بعد تنفيذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية معارضة في شمال العراق. ومنذ ذلك الحين، اتفقت الدولتان على نزع سلاح المجموعات الكردية الإيرانية المعارضة وإبعادها عن المناطق الحدودية المشتركة.

وتتهم طهران هذه المجموعات بالحصول على أسلحة من العراق، وتورطها في تأجيج الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر 2022، بعد أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب انتهاكها لقواعد اللباس.

وفي يناير الماضي، نفذت القوات الإيرانية هجوماً في إقليم كردستان العراق، مستهدفة ما زعمت أنه مقر لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” في المنطقة.