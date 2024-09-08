الجيش الأمريكي يتحدث عن تدميره لـ 5 أهدف حوثية

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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ذكرت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، أنها دمّرت 3 طائرات مسيّرة ومنظومتَي صواريخ تابعة لجماعة الحوثي، الارهابية خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».