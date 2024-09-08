الفريق بن عزيز : القوات المسلحة باتت اليوم أكثر قوة وصلابة في مواجهة تنظيم مليشيات الحوثي ومشروعها التدميري

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق ركن دكتور صغير بن عزيز بأن القوات المسلحة باتت اليوم أكثر قوة وصلابة في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، ومشروعها التدميري المدعوم من النظام الإيراني.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في حفل تخرج الدفعة الرابعة صاعقة من منتسبي اللواء ٧٢ مشاة بالمنطقة العسكرية السابعة، دفعة الشهيد الشيخ ربيش العليي.

وقال إن هذه الدفعة أسميت بدفعة الشيخ ربيش العليي، تخليداً لبطولاته ومآثره وتضحيته العظيمة في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي، وتكريمًا للجهود المجتمعية المساندة للقوات المسلحة في المعركة الوطنية المقدّسة.



ونقل رئيس الأركان، في كلمته خلال الحفل، إلى الخريجين والحاضرين تحايا القيادة السياسية والعسكرية.. مهنئًا الجميع بهذا التخرج وبحلول أعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر).

وأشاد الفريق بن عزيز، بمستوى الخبرات والمهارات القتالية العالية التي اكتسبها أفراد الدورة الرابعة صاعقة، مؤكدًا أهمية التدريب والتأهيل في تعزيز موقف القوات المسلحة وتحقيق الهدف الثاني من أهداف ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة، وهو "بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها" حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.



من جانبه، حيا رئيس أركان اللواء ٧٢ مشاة العقيد محمد البعوة، القائمين على الدورة وجهودهم وتفانيهم في تنفيذ برنامج الدورة، وإكساب الأبطال مهارات قتالية ومعرفية عالية، موضحًا أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة التدريب والتأهيل الخاصة باللواء، وبما يواكب متطلبات المعركة الوطنية.

ونفذت الدفعة الرابعة صاعقة خلال الحفل عرضاً عسكرياً ومشروعاً تكتيكياً قتالياً أظهر مستوى اللياقة البدنية والمهارات القتالية العالية التي اكتسبها الأبطال خلال فترة التدريب.

وجرى نهاية الحفل الذي حضره نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد العابسي، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد رسام المنتصر، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، تكريم الأوائل والمبرزين من أفراد الدفعة.