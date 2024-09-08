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الشيخ محمد الخراز يتبرع بقطعة أرض لبناءً مركز لعلاج الأورام السرطانيه بمحافظة مأرب

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص
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تبرع الشيخ محمد أحمد الخراز رئيس الغرفة التجارية بمأرب، بقطعة أرض لمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، بهدف 

 بناءً مركز لعلاج الأورام السرطانيه.

 

وسلم الشيخ محمد الخراز أصل بصيرة الأرض معمدة من محكمة مأرب اليوم لمدير مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي بحضور وكيل المحافظة عبدالله الباكري الذي بدورة شكره على هذه المبادرة التي تخدم محافظة مأرب والمحافظات المجاورة.

كما حث مكتب الصحة على سرعة الاجراءات مع الممولين لبناء المركز.

وتقع الارض شرق المطار بجوار جامع بن سعود في حي روابي مأرب ومساحتها 30*21 وهي على شارع 12.

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