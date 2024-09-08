توكل كرمان تكشف عن دخول مجمع بلقيس التعليمي الخدمة خلال الأيام المقبلة ..

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن مجمع بلقيس التعليمي في تعز الذي تم بناؤه بتمويل من المؤسسة التي تحمل اسمها أصبح جاهزا للدخول في الخدمة.

وأكدت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيتم تسليم المجمع خلال أيام للتربية والتعليم.

وأوضحت توكل كرمان إن المدرس يشمل أكثر من ثلاثين فصل وارشيفين ، وقاعات للإدارة والمدرسين، ومكتبتين وثلاث قاعات للمعامل العلمية، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز

يشار الى أن مجمع بلقيس التعليمي الأساسي والثانوي النموذجي الذي يعد احد اهم وأكبر المشاريع التعليمية التي نفذتها مؤسسة توكل كرمان Tawakkol Karman Foundation. بكلفة تزيد عن مليار ريال.

كما سيعمل هذا المشروع على احداث نقلة نوعية في محافظة تعز، خاصة ومعظم البنى التعليمية في المحافظة تعرضت للأضرار بسبب الحرب.

كما سيمثل مجمع بلقيس التعليمي إضافة مميزة ونوعية في سلك العملية التعليمية في مدينة تعز حسب رؤية المراقبين .