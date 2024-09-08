الشيخ محمد الخراز يتبرع بقطعة أرض لبناءً مركز لعلاج الأورام السرطانيه بمحافظة مأرب توكل كرمان تكشف عن دخول مجمع بلقيس التعليمي الخدمة خلال الأيام المقبلة .. السعودية تشارك في أولى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا أغنى 10 دول في إفريقيا.. و دولة عربية في المركز الثاني بـ15 ألف مليونير مأرب :إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد عضو البرلمان الشيخ ربيش العليي تصريحات خطيرة ومخيفة من صلاح… إذا فعلت هذا الشيء مع ليفربول سيقتلونني العائدون في اليمن .. دراسة مسحية تكشف ٌكلفة الحرب والدمار وأثرها على حياة النازحين وزير الأوقاف يقوم بزيارة تفقدية لمكتب أوقاف محافظة أبين تحذير عاجل من الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية بموسكو للطلاب اليمنيين الجدد وزير الدفاع العراقي يعترف بتأجيل انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف كن العراق الى 2026
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن مجمع بلقيس التعليمي في تعز الذي تم بناؤه بتمويل من المؤسسة التي تحمل اسمها أصبح جاهزا للدخول في الخدمة.
وأكدت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيتم تسليم المجمع خلال أيام للتربية والتعليم.
وأوضحت توكل كرمان إن المدرس يشمل أكثر من ثلاثين فصل وارشيفين ، وقاعات للإدارة والمدرسين، ومكتبتين وثلاث قاعات للمعامل العلمية، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز
يشار الى أن مجمع بلقيس التعليمي الأساسي والثانوي النموذجي الذي يعد احد اهم وأكبر المشاريع التعليمية التي نفذتها مؤسسة توكل كرمان Tawakkol Karman Foundation. بكلفة تزيد عن مليار ريال.
كما سيعمل هذا المشروع على احداث نقلة نوعية في محافظة تعز، خاصة ومعظم البنى التعليمية في المحافظة تعرضت للأضرار بسبب الحرب.
كما سيمثل مجمع بلقيس التعليمي إضافة مميزة ونوعية في سلك العملية التعليمية في مدينة تعز حسب رؤية المراقبين .