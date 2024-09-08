أغنى 10 دول في إفريقيا.. و دولة عربية في المركز الثاني بـ15 ألف مليونير

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_وكالات

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كشفت دراسة جديدة عن أغنى 10 دول في إفريقيا، حيث يوجد في إحداها ما يقرب من 40 ألف مليونير، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بنحو 15600 مليونير.

وعملت شركة هينلي آند بارتنرز للاستشارات الاستثمارية، على دراسة عدد أصحاب الملايين والمليارات على مدى 10 سنوات بدءاً من عام 2013 وحتى بداية العام الحالي 2024، وبين معدل النمو والانخفاض لأصحاب الأموال في هذه الدول.

وقسمت الدراسة الدول الأغنى وفقاً لـ3 فئات رئيسية ووجودهم بشكل أكبر في الدول المختلفة: الأولى المليونيرات الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار، الثانية السنتي مليونيرات الذين يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، الثالثة المليارديرات الذين تتخطى ثروتهم مليار دولار.

أظهرت نتائج الدراسة أن قارة إفريقيا بها 135.2 ألف مليونير و342 سنتي مليونير، و21 مليارديراً.

وجاءت على رأس القائمة دولة جنوب إفريقيا، والتي تضم 37.4 ألف مليونير يمتلكون أكثر من مليون دولار، و102 سنتي مليونير، وخمسة مليارديرات، ولكن على الرغم من أنها تضم ​​أكبر عدد من الأفراد الذين يمتلكون ثروات مكونة من سبعة أرقام في إفريقيا، فقد تبين أن نمو المليونيرات بين عامي 2013 و2023 كان عند 27 في المئة.

أما في المركز الثاني فجاءت مصر، التي تربط شمال شرق إفريقيا بالشرق الأوسط، ويوجد بها 15.6 ألف مليونير وفقاً لتقديرات الشركة، فضلاً عن 52 سنتي مليونير، وسبعة مليارديرات مع نمو مليونيرات بنحو 22 في المئة.

وفي المركز الثالث جاءت دولة نيجيريا، والتي يوجد بها 8.2 ألف مليونير، و23 سنتي مليونير، و3 مليارديرات، لكنها حققت نمواً سلبياً طارد لأصحاب الأموال بنسبة سالب 45 في المئة.

أما المركز الرابع، فجاء دولة كينيا، ويوجد بها 7.2 ألف مليونير و16 سنتي مليونير، وبدون أي مليارديرات، وبنسبة نمو في أصحاب الثروات 30 في المئة.

وجاء في المركز الخامس دولة المغرب بـ6.8 ألف مليونير و32 سنتي مليونير و4 مليارديرات، ونسبة نمو 35 في المئة لأصحاب الثروات.

وفي المركز السادس دولة موريشيوس بنحو 5.1 ألف مليونير و15 سنتي مليونير ولا يوجد فيها مليارديرات، لكنها حققت نمواً كبيراً في جذب أصحاب الأموال خلال الـ10 سنوات الماضية بنسبة 87 في المئة.

أما في المركز السابع جاءت دولة الجزائر بـ2.8 ألف مليونير و8 سنتي مليونيرات وملياردير وحيد، وبنسبة نمو سلبي طارد لأصحاب الأموال بنسبة سالب 28 في المئة، وفي المركز الثامن كانت غانا بـ2.7 ألف مليونير و6 سنتي مليونيرات ودون أي ملياردير ونسبة نمو 26 في المئة.

وفي آخر مركزين، كانت إثيوبيا في تاسع أغنى دولة في إفريقيا بـ2.7 ألف مليونير و4 سنتي مليونيرات، ودون أي ملياردير، وبنسبة نمو 32 في المئة، أما في المركز العاشر دولة ناميبيا بـ2.3 ألف مليونير و3 سنتي مليونيرات ودون أي ملياردير وبنمو سلبي سالب 8 في المئة