مأرب :إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد عضو البرلمان الشيخ ربيش العليي

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أحيا مجلس مقاومة محافظة صنعاء حفلاً خطابياً بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد الشيخ ربيش علي وهبان العليي عضو مجلس النواب نائب رئيس مجلس مقاومة محافظة

وفي كلمته قال الفريق ركن دكتور صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة إن إحياء ذكرى استشهاد الشيخ ربيش رحمه الله تخليداً لمآثره وبطولاته في التاريخ السياسي والعسكري لليمن الجمهوري وتقديراً لنضالاته ضد مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية حيث جمع بين البندقية والعمل السياسي حتى اختاره الله شهيداً في شهر سبتمبر العظيم الذي ولد فيه واستشهد فيه وهو في مقدمة الصفوف في أحدى جبهات نهم

مشيراً الى ان القيادة السياسية والعسكرية والقوات المسلحة والأمن ستبقى وفية لدماء شهداء الجمهورية ومواصلة مشوار النضال الوطني حتى تحقيق النصر وتحرير اليمن من قبضة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية

كما عبر مجلس مقاومة محافظة صنعاء في كلمته التي ألقاها الشيخ محمد الفار عضو المجلس الأعلى للمقاومة عن حجم الفراغ الذي تركه القائد الجمهوري الشيخ ربيش العليي في الميدان السياسي والميدان العسكري وفي صفوف المقاومة الذي كان من أوائل المؤسسين لها إبان إنقلاب تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية

مؤكداً المضي في درب الشهيد الشيخ ربيش العليي رحمه الله وكل الشهداء الأحرار الذين سقوا مبادئ وأهداف ال٢٦ من سبتمبر بدمائم وأرواحهم الطاهرة وأن طريق التحرر من مليشيا الحوثي السلالية الإرهابية التي رسمها الشيخ ربيش ورفاقه من قادة المقاومة والجيش ستبقى عامرة بالأحرار وفاءً لدماء الشهداء الزكية

وفي كلمة أسرة الشهيد دعى نجله الأكبر الشيخ مطيع ربيش العليي ، القيادة السياسية والعسكرية الى الإهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى والوفاء معهم تقديراً لنضالاتهم في ميادين مقارعة فلول الإمامة الحوثية السلالية الإرهابية ، والدفاع عن الجمهورية وأهداف ومبادئ ال٢٦ من سبتمبر المجيد

لافتاً الى أن الشيخ ربيش رحمه الله منذ حصوله على عضوية البرلمان وحتى استشهاده كان وفياً لوطنه منحازاً الى قضايا وهموم الشعب وتطلعاته بالعيش الكريم وأن ما دفعه لحمل البندقية هو شعوره بالخطر الذي يهدد ثورة ال٢٦ من سبتمبر الذي تتزامن ذكراه كل عام مع ذكرى مولده ووفاته رحمه الله

حضر الاحتفال قيادات في وزارتي الدفاع والداخلية ووكلاء المحافظات ومشائخ ووجهاء من مختلف محافظات اليمن