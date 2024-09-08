تصريحات خطيرة ومخيفة من صلاح… إذا فعلت هذا الشيء مع ليفربول سيقتلونني

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_وكالات

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محمد صلاح أدلى مهاجم ليفربول وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، بتصريحات صحفية في حوار أجراه مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في الموسم القادم، صيف 2025، ومن المتوقع أن يقوم النادي الإنجليزي بتمديد عقده مع هداف الفريق.

وقال صلاح عن آرني سلوت قبل الفوز على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي عند الإجابة على أسئلة المشجعين في جلسة أسئلة وأجوبة مع الدوري الإنجليزي الممتاز: "لقد أجرينا بعض المحادثات، أعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد حتى الآن، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف: "أنا أيضًا ألعب بشكل جيد، نحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بكأس كبير هذا الموسم، أحب المشاركة في المباريات الكبيرة للنادي، يونايتد، الجميع يعرف التاريخ بين الناديين".

وأشار محمد صلاح: "أعتقد أنني لم أسجل أي هدف في أول موسمين أمام مانشستر يونايتد. هذا أمر جنوني.

أعتقد أن الناس كانوا يقولون إنه لا يحب المباريات الكبيرة أو أنه لا يؤدي بشكل جيد بما يكفي في تلك المباريات الكبيرة، لكنني كنت محظوظًا بتسجيل هدفي الأول وبعد ذلك أصبحت الأمور أسهل".

وتابع: "الشيء الذي كنت مهتمًا به كثيرًا هو الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز للنادي، أعترف حيث كان ذلك في ذهني، ولهذا السبب خلعت القميص ضد يونايتد (بعد تسجيله هدفه رقم 129 في الدوري مع ليفربول في مباراة 7/0).

وعن تطور سجله التهديفي أوضح صلاح: "لقد تطورت هذه الموهبة مع الوقت، عندما كنت في روما، سجلت 30 هدفًا في موسمين. الآن إذا سجلت 30 هدفًا في موسمين، سوف يقتلونني هنا!".

وأنهى قائلاٌ: "لكنني أعتقد أن هذا تغير كثيرًا، خاصة في موسمي الأول عندما فزت بالحذاء الذهبي، لذا أصبحت التوقعات أكبر وأكبر وأكبر