وزير الأوقاف يقوم بزيارة تفقدية لمكتب أوقاف محافظة أبين

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 99

أطلع وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، على سير العمل في مكتب أوقاف محافظة أبين؛ وذلك خلال لقائه مدير المكتب عبد الملك عبد الحليم طالب، ومديرا الأوقاف والإرشاد بمديريتي خنفر ومودية.

وناقش اللقاء قضايا الوقف وسبل حمايته ومتابعة القضايا المنظورة أمام الجهات المختصة..كما تناول الخطط والبرامج المتعلقة بضبط وتوجيه الإرشاد والخطاب الديني، في إطار حماية المجتمع من الأفكار الضالة ودعم جهود الدولة في مايحقق الأمن والسلام والاستقرار.

وأثنى وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة على جهود مكاتب الأوقاف في المحافظات المحررة،، مشددًا على مضاعفة الجهود للنهوض بدور الوزارة، والعمل على إحياء روح التضامن والإخاء ووحدة الصف، ونبذ الفرقة والعصبية،، مؤكدًا على أهمية الاصطفاف مع الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وشدد الوزير على أهمية تذكير الناس بمسؤولياتهم الاجتماعية في ظل الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وكشف أباطيل وخرافات وبدع جماعة الحوثي الإرهابية ومحاولتها طمس الهوية اليمنية الأصيلة.