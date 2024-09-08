تحذير عاجل من الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية بموسكو للطلاب اليمنيين الجدد

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وجهت الملحقية الثقافية في سفارة الجمهورية اليمنية بموسكو تعميماً للطلاب اليمنيين الجدد تحذيرا مبكرا لتفادي أي مشاكل قد تواجههم في مطارات البلاد.

وشددت عليهم بضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة.

التعميم وجه تحديدا للطلاب الذين سيبدأون دراستهم في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة للعام الدراسي 2024/2025.

وكشفت الملحقية أن من أهم الشروط التي يجب مراعاتها هي أن لا تقل صلاحية الفيزا عن 45 يومًا عند وصول الطالب، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الجواز للجامعة للحصول على الإقامة الدراسية خلال 48 ساعة من الوصول.

وقالت الملحقية الثقافية، في تعميمها " إنه قد لوحظ في الفترة الأخيرة تعرض بعض الطلاب للحجز أو الإعادة في مطارات موسكو نتيجة عدم التنسيق مع الجامعات بشأن موعد وصولهم.

ولتفادي تكرار هذه الحوادث، قدمت الملحقية مجموعة من الإرشادات للطلاب الجدد، من بينها إشعار الجامعة بموعد الوصول قبل أسبوع من السفر على الأقل مع إرفاق الوثائق الضرورية مثل صورة الجواز والفيزا وتذكرة السفر.

وطالب التعميم الطلاب بإبلاغ الملحقية الثقافية عبر البريد الإلكتروني لتتمكن من التنسيق مع الجامعات وتسهيل دخولهم إلى الأراضي الروسية.

وفي إرشادات وزعت على مجموعات الواتس أب نبه مسؤولون في السفارة الطلبة القادمين بضرورة الابتعاد عن منصات التواصل التي تدور فيها نقاشات متعلقة بالتهريب أو الحرب أو السلاح في المجموعات الإلكترونية، مشيرة إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للإعادة كانت بسبب وجود مثل هذه الرسائل على هواتفهم، كما نصحت بعدم مسح المحادثات الموجودة في الهاتف بالكامل، حيث قد يُثير ذلك الشكوك لدى اللجنة الأمنية في المطار.

وشددوا على أهمية تعلم بعض العبارات الروسية الأساسية التي قد تساعد الطلاب في التعامل مع السلطات المحلية عند وصولهم، مثل معرفة أسماء المدن والجامعات والتخصصات الدراسية.

يذكر أن استغلال بعض المهربين للقبول في الجامعات الروسية كوسيلة لتمكين بعض الشباب الراغبين في الهجرة من الحصول على فيزا لدخول روسيا والتهرب منها إلى أوروبا قد وضع كل الطلبة القادمين إلى روسيا محل شك خاصة من السلطات الروسية.

ولا يزال عدد من الشباب اليمنيين محتجزين في السجون الروسية بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة وبقائهم في البلد بعد انتهاء إقاماتهم.