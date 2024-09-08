وزير الأوقاف يقوم بزيارة تفقدية لمكتب أوقاف محافظة أبين تحذير عاجل من الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية بموسكو للطلاب اليمنيين الجدد وزير الدفاع العراقي يعترف بتأجيل انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف كن العراق الى 2026 شاهد.. حادث مروري مروع يودي بحياة 16 شخصا في تعز تصريح قوي لقيادي في حماس بشأن القائد العسكري الأول محمد الضيف اليمن تتسلم من موريتانيا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية اتحاد غرب آسيا يقر بخطئه بحق منتخب اليمن ومطالبات لاتحاد الكرة بالإنسحاب الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات قاسية.. ترحيل أكثر من 11 ألف شخص وضبط نحو 1000 آخرين في الحدود بينهم 39% يمنيين هل أفلس بنك اليمن الدولي؟.. صحفي اقتصادي يشير الى الجهة المتسببة في أزمة بنوك صنعاء هل تعاد مباراة اليمن والسعودية ؟
وجهت الملحقية الثقافية في سفارة الجمهورية اليمنية بموسكو تعميماً للطلاب اليمنيين الجدد تحذيرا مبكرا لتفادي أي مشاكل قد تواجههم في مطارات البلاد.
وشددت عليهم بضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
التعميم وجه تحديدا للطلاب الذين سيبدأون دراستهم في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة للعام الدراسي 2024/2025.
وكشفت الملحقية أن من أهم الشروط التي يجب مراعاتها هي أن لا تقل صلاحية الفيزا عن 45 يومًا عند وصول الطالب، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الجواز للجامعة للحصول على الإقامة الدراسية خلال 48 ساعة من الوصول.
وقالت الملحقية الثقافية، في تعميمها " إنه قد لوحظ في الفترة الأخيرة تعرض بعض الطلاب للحجز أو الإعادة في مطارات موسكو نتيجة عدم التنسيق مع الجامعات بشأن موعد وصولهم.
ولتفادي تكرار هذه الحوادث، قدمت الملحقية مجموعة من الإرشادات للطلاب الجدد، من بينها إشعار الجامعة بموعد الوصول قبل أسبوع من السفر على الأقل مع إرفاق الوثائق الضرورية مثل صورة الجواز والفيزا وتذكرة السفر.
وطالب التعميم الطلاب بإبلاغ الملحقية الثقافية عبر البريد الإلكتروني لتتمكن من التنسيق مع الجامعات وتسهيل دخولهم إلى الأراضي الروسية.
وفي إرشادات وزعت على مجموعات الواتس أب نبه مسؤولون في السفارة الطلبة القادمين بضرورة الابتعاد عن منصات التواصل التي تدور فيها نقاشات متعلقة بالتهريب أو الحرب أو السلاح في المجموعات الإلكترونية، مشيرة إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للإعادة كانت بسبب وجود مثل هذه الرسائل على هواتفهم، كما نصحت بعدم مسح المحادثات الموجودة في الهاتف بالكامل، حيث قد يُثير ذلك الشكوك لدى اللجنة الأمنية في المطار.
وشددوا على أهمية تعلم بعض العبارات الروسية الأساسية التي قد تساعد الطلاب في التعامل مع السلطات المحلية عند وصولهم، مثل معرفة أسماء المدن والجامعات والتخصصات الدراسية.
يذكر أن استغلال بعض المهربين للقبول في الجامعات الروسية كوسيلة لتمكين بعض الشباب الراغبين في الهجرة من الحصول على فيزا لدخول روسيا والتهرب منها إلى أوروبا قد وضع كل الطلبة القادمين إلى روسيا محل شك خاصة من السلطات الروسية.
ولا يزال عدد من الشباب اليمنيين محتجزين في السجون الروسية بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة وبقائهم في البلد بعد انتهاء إقاماتهم.