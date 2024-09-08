شاهد.. حادث مروري مروع يودي بحياة 16 شخصا في تعز

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توفي 16 شخصًا اليوم الأحد في حادث مروري مروع بمنطقة نقيل كربة الصحي في محافظة تعز غربي اليمن، بعد انقلاب حافلة نقل مسافرين (باص) كانوا في طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأفادت مصادر محلية بانقلاب حافلة كانت تقل مسافرين في طريق الكربة ما أدى إلى وفاة ستة عشر شخصا، بينهم طفلان وثلاث نساء، وجرح ثلاثة آخرين.
وقالت المصادر أن الحادث كان ناتجا عن فقدان السائق القدرة على التحكم بالحافلة بعد خلل ميكانيكي تعرضت له بشكل مفاجئ.