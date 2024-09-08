اتحاد غرب آسيا يقر بخطئه بحق منتخب اليمن ومطالبات لاتحاد الكرة بالإنسحاب

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اصدرت لجنة الانضباط باتحاد غرب آسيا قرارا تضمن إلغاء "الإيقاف المؤقت" للاعبي المنتخب الوطني للناشئين عمر أنور وعلي دليو ثلاث مباريات.
وتقرر إلغاء الإيقاف بعدما تبين في الفحص الثاني الذي أجري يوم السبت 7 سبتمبر أن اللاعبين مؤهلين للمشاركة وذلك استنادا إلى المادة (80) من اللائحة، وفق مذكرة رسمية اطلع عليها محرر مأرب برس.
ويعتبر قرار إلغاء العقوبة اعترافاً صريحاً بأن لجنة الانضباط ارتكبت خطأ بحق منتخبنا.
وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم قد أعلن أنه يحتفظ بحق الرد على التجاوزات التي حدثت في حق لاعبينا ومنتخبنا في البطولة ، كما تقدم باعتراض على مخالفة لائحة البطولة ولوائح الاتحادين الدولي والآسيوي التي تنص على إجراء فحوصات أهلية للاعبين بالرنين المغناطيسي وفق بروتوكول متبع ومعتمد ، ورفض إجراء الفحوصات بالأشعة السينية التي تشكل خرقاً صريحاً للتعليمات المتبعة ، والتي ترتب عليها حرمان اللاعبين من المشاركة في مباراة منتخبنا أمام نظيره السعودي.. كما طالب باعادة المباراة مع السعودية التي انتهت بنتيجة 3-1 للسعودية.
وتقدم الدكتور أبو علي غالب عضو لجنة المسابقات باتحاد غرب آسيا ، بطلب عقد اجتماع طارئ للجنة المسابقات بالاتحاد.
وطالب غالب، رئيس لجنة المسابقات باتحاد غرب آسيا عدنان درجال ، بعقد اجتماع طارئ للوقوف أمام الأحداث الأخيرة التي رافقت بطولة غرب آسيا الحادية عشرة المقامة حالياً بالعاصمة الأردنية عمان ، وبحسب اللائحة والنظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا.
وطالب الشارع الرياضي في اليمن اتحاد الكرة باعلان انسحابه من كافة نشاطات اتحاد غرب آسيا، كما فعلت العراق.
واعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تعليق أنشطته ومشاركاته في جميع بطولات إتحاد غرب آسيا وذلك بعد اعتبار منتخب العراق للناشئين خاسراً في مباراتين أمام الأردن ولبنان بنتيجة (3-0) بسبب عدم أهلية مشاركة أحد اللاعبين حسب بيان اتحاد غرب آسيا.