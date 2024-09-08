اتحاد غرب آسيا يقر بخطئه بحق منتخب اليمن ومطالبات لاتحاد الكرة بالإنسحاب الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات قاسية.. ترحيل أكثر من 11 ألف شخص وضبط نحو 1000 آخرين في الحدود بينهم 39% يمنيين هل أفلس بنك اليمن الدولي؟.. صحفي اقتصادي يشير الى الجهة المتسببة في أزمة بنوك صنعاء هل تعاد مباراة اليمن والسعودية ؟ بن مبارك في الدوحة وهذه أبرز الملفات المطروحة على أجندة الزيارة تطورات خطيرة في 3 حوادث خلال 48 ساعة.. 7 مصابين خلال إطلاق نار في امريكا الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات ومدن وينسحب من نابلس بعد قصف حزب الله ..الجيش الإسرائيلي يعلن الرد و يشن ضربات عنيفة في جنوب لبنان العلماء يعلنون عن اختراع علمي مذهل في علاج أمراض الدم اكتشاف عامل هام ومذهل قد يؤثر على استطالة العمر لدى البشر
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، "ضبط الحملات الأمنية في مناطق المملكة، عدد 22021 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الأسبوع الماضي".
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان يوم السبت، أن "من بين المضبوطين، 14508 مخالفين لنظام الإقامة، و4511 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3002 مخالف لنظام العمل".
وذكرت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 998 شخصا 39% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 41 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
كما تم ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأشارت الوزارة إلى ترحيل 11242 مخالفا، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15108 وافدين مخالفين، منهم 13996 رجلا، و1112 امرأة، منوهة بإحالة 5917 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2249 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم.
وأكدت الداخلية السعودية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.