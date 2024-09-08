هل تعاد مباراة اليمن والسعودية ؟

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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تقدم الاتحاد اليمني لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا بسبب إقصاء منتخبنا الوطني للناشئين من قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

وطالب الاتحاد في مذكرة - اطلع عليها محرر مارب برس- بإعادة مباراة المنتخب الوطني للناشئين أمام نظيره السعودي، التي خسرها المنتخب اليمني بنتيجة 3-1 كونه تم إيقاف لاعبي منتخبنا في المباراة بدون مسوغ قانوني والذين أظهرت الفحوصات الأخيرة أهليتهما والتي أجريت تحت إشراف اللجنة المنظمة للبطولة مما يتطلب تصحيح الخطأ التنظيمي بإعادة المباراة.

وعطفاً على القرارات الأخيرة التي خرج بها اتحاد غرب آسيا فإن المنتخب اليمني اصبح خارح حسابات المنافسة والمنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي غرب آسيا هي :

الأردن - متصدر المجموعة الأولى

السعودية - متصدر المجموعة الثانية

فلسطين - متصدر المجموعة الثالثة

سوريا - 4 نقاط - أفضل ثاني